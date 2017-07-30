В Азербайджане украинец провел в рабстве 17 лет и был освобожден в ходе полицейской спецоперации наживотноводческий ферме в Баку в 2016 году, сейчас посольство Украины в занимается его возвращением на родину, сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Сообщается, что факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года, жителя Днепропетровской области был обнаружен в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане.

"Начиная с 1991 года мужчина регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который используя физическое насилие, заставил его к рабскому труду", - сообщил Аброськин.

Он также уточнил, что за время 17-летнего рабства мужчину не один раз "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве.

"Его нашли в крайне тяжелом состоянии. Долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Прошел длительный курс реабилитации и теперь чувствует себя удовлетворительно", - отметил Аброськин.

В марте 2017 ему был восстановлен паспорт гражданина Украины. Сейчас посольство Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину.

Аброськин также отметил, что сегодня Всемирный день противодействия торговле людьми.

По официальным данным Минсоцполитики, только за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 украинских граждан, из которых - 161 женщина, 197 - мужчин и 40 детей.

20 июня в международном аэропорту Борисполь перед посадкой на самолет задержали двух 27-летних киевлян, которые пытались отправить двух гражданок Украины в бордели, где их планировали использовать в сфере оказания сексуальных услуг иностранцам.

В марте сообщалось, что в Украину за 2016 год вернули 32 человек, которые стали жертвами торговли людьми.

Рабство 21 века. Украинские гастарбайтеры в Литве

Источник: korrespondent.net