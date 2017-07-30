РФ почти проложила железную дорогу в обход Украины

Россия перешла к завершающему этапу строительства железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллеров. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, передает Интерфакс.

"На завершающем этапе. Железнодорожные войска в очередной раз продемонстрировали мастерство", - сказал Булгаков.

Ранее он говорил, что открытие рабочего движения на участке Журавка - Миллерово произойдет в августе текущего года.

Напомним, что решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято Россией в начале 2015 года.

Пропускная способность участка после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.

Источник: korrespondent.net