Китай на параде показал новое вооружение

В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая, передает Синьхуа.

Парад состоялся на полигоне Чжужихэ впервые после образования Китайской народной республики в 1949 году. Его принял глава КНР Си Цзиньпин.

Издание Sina отмечает, что на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG. Дальность ее полета составляет более десяти тысяч километров.

Всего в параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов и вертолетов, 571 единиц техники.

40 процентов техники было представлено впервые, как было отмечено в репортаже Центрального телевидения Китая.

По сообщениям CNN, внимание военные экспертов привлек новейший китайский истребитель J-20, который рассматривается в качестве конкурента американским F-22 и F-35. Также на параде показали стратегические ракеты DF-26, способных нести обычные и ядерные боеголовки.

Ранее Корреспондент.net подробно писал, в чем сила новейшей китайской армии.

Источник: korrespondent.net