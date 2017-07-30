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30. 07. 2017

Путин запретил россиянам обходить блокировку сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам использовать средства обхода интернет-блокировок.

Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации РФ.

Основные положения закона вступят в силу с 1 ноября 2017 года, за исключением пункта 2 статьи 1 и статьи 2. Они вступают в силу со дня официальной публикации документа.

Законом предусматривается блокировка анонимайзеров и сервисов VPN, если они откажутся перекрыть пользователям доступ к запрещенной в России информации. Кроме того, операторам поисковых систем запрещается выдача ссылок на заблокированные ресурсы.

В законе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих сервисы по обходу интернет-блокировок в корпоративных целях.

Напомним, что в мае в Украине запретили российские сайты, в том чиле - соцсети Вконтакте и Одноклассники, а также сайты групп Яндекс и Mail.ru. Тем не менее, пользователей не наказывают за обход блокировки.

Источник: korrespondent.net
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