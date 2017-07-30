Штаб: Захватили оружие сепаратистов на Луганщине

В штабе АТО заявили, что украинские военные 27 июля в результате боестолкновения возле Новотошковского на Луганской области захватили трофейное оружие и средства связи из России.

Об этом сказано в сегодняшнем сообщении на странице пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В нем сказано, что 27 июля произошло боестолкновение с ДРГ сепаратистов, которые в ходе боя потеряли одного бойца, еще один был ранен. Среди украинских военных бойцов двое получили ранения.

"27 июля в 7:40 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского. Через 5 минут украинские военные заметили выдвижение ДРГ боевиков численностью до 10 человек в направлении украинского опорного пункта" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что через 15 минут после начала боя сепаратисты отступили, оставив ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию Motorola.

Сегодня в штабе АТО также сообщали, что за прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный.

Источник: korrespondent.net