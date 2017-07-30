Из плена сепаратистов освободили украинского судью - СБУ

Из плена сепаратистов ЛНР освобожден украинский судья Виталий Руденко. Об этом сказано на сайте СБУ.

Виталий Руденко попал в плен в октябре прошлого года, когда он ехал в неподконтрольный Киеву Краснодон на похороны отца.

"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой ЛНР - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера также сообщалось об освобождении двух украинцев из плена ДНР.

Источник: korrespondent.net