Путин ввел курортный сбор в Крыму

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в трех регионах РФ и аннексированном Крыму.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.
В нем сказано, что в указанных регионах до 31 декабря 2022 года проводится "эксперимент по развитию курортной инфраструктуры".
Плательщиками сбора являются физлица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
Взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года, его размер не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей.
Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора.
Сумма сбора не включается в стоимость проживания.
Отметим, что в Крыму прогнозируют падение турпотока на миллион человек.
Источник: korrespondent.net