Путин ввел курортный сбор в Крыму

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в трех регионах РФ и аннексированном Крыму.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

В нем сказано, что в указанных регионах до 31 декабря 2022 года проводится "эксперимент по развитию курортной инфраструктуры".

Плательщиками сбора являются физлица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года, его размер не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора.

Сумма сбора не включается в стоимость проживания.

Отметим, что в Крыму прогнозируют падение турпотока на миллион человек.

Источник: korrespondent.net