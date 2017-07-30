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30. 07. 2017

Военные заявили о затишье в зоне АТО

На Донбассе сегодня отмечается уменьшение интенсивности вооруженных провокаций со стороны сепаратистов. Об этом сказано в сводке  пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 30 июля.

Сообщается, что с полуночи до 18 часов сепаратисты дважды нарушили перемирие, открыв стрелковый огонь в районе Марьинки на Мариупольском направлении и стреляя из гранатометов в Зайцево на Донецком направлении.

При этом ходе обстрела у Марьянки один украинский военный получил пулевое ранение.

"Несмотря на относительное затишье, силы АТО находятся на позициях в полной боевой готовности. Ведь нередко в темное время суток незаконные вооруженные формирования коварно активизируют свою активность", - отметили в штабе.

Напомним, что за прошлые сутки сепаратисты на Донбассе нарушили перемирие 14 раз. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

Источник: korrespondent.net
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