Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2017, воскресенье, 23:14
+23°C
Завтра +29°C
+23°C
Завтра +29°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
30. 07. 2017

В Грузии начались учения с участием НАТО и Украины

На военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО (в том числе Украина - ред.), продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

"У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем "Достойный партнер", потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности", - обратился к участникам учений на церемонии открытия верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили.

"Достойный партнер 2017" - часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения "Достойный партнер" проводятся уже третий год.

В этом году в них принимают участие более 2800 военнослужащих из восьми стран, как членов, так и партнеров НАТО: США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, Украины, Армении и Грузии.

В Грузию на учения прибыла военная техника США

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.