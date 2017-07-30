Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2017, воскресенье, 23:17
+23°C
Завтра +29°C
+23°C
Завтра +29°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
30. 07. 2017

Путин: Россию должны покинуть 755 дипломатов США

Российский президент Владимир Путин заявил, что из более тысячи сотрудников 755 американских дипмиссий в России должны будут покинуть страну.

На этой неделе в Конгрессе США одобрили новые санкции против России. Путин назвал их "особым цинизмом и хамством", а также заявил, что их можно расценивать как попытку использовать геополитическое преимущество Соединенных Штатов.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал он в интервью телеканалу Россия-1.

Путин отметил, что "это чувствительно".

Кроме того, он пришел к выводу, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро", - сказал Путин.

Отметим, что ранее Россия в ответ на санкции США, в частности, запретила американскому посольству пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве,

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.