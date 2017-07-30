Путин: Россию должны покинуть 755 дипломатов США

Российский президент Владимир Путин заявил, что из более тысячи сотрудников 755 американских дипмиссий в России должны будут покинуть страну.

На этой неделе в Конгрессе США одобрили новые санкции против России. Путин назвал их "особым цинизмом и хамством", а также заявил, что их можно расценивать как попытку использовать геополитическое преимущество Соединенных Штатов.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал он в интервью телеканалу Россия-1.

Путин отметил, что "это чувствительно".

Кроме того, он пришел к выводу, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро", - сказал Путин.

Отметим, что ранее Россия в ответ на санкции США, в частности, запретила американскому посольству пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве,

Источник: korrespondent.net