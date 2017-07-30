Порошенко об Айвазовском: Наше наследие

Президент Петр Порошенко заявил, что на днях исполнилось 200 лет со дня рождения художника Ивана Айвазовского и призвал уважать "наше наследие".

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Уважайте наше наследие!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что советник бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что Порошенко подарил Януковичу в 2012 году картину Айвазовского "Константинополь на заре". По его словам, тогда Порошенко "хотел стать или мэром Киева или министром любого министерства".

Также напомним, что в конце мая Порошенко заявил, что российский президент Владимир Путин пытался похитить Анну Ярославну.

Источник: korrespondent.net