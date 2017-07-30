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30. 07. 2017

Отношения России и США изменятся не скоро – Путин

Россия долгое время надеялась на положительные изменения в отношениях с США, прежде чем ввести новые меры против Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передают Вести.Ru.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", – подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что посчитал нужным показать, что Россия "тоже уже без ответа ничего оставлять не будет".

Лавров: Политика США в руках русофобских сил

Напомним, Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций против РФ приняла ответные меры, потребовав до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов, чтобы уравнять их с числом дипломатов РФ в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

Источник: korrespondent.net
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