В Индии изъяли рекордную партию героина

Власти Индии задержали судно, на борту которого находилось около 1,5 тонны героина, сообщает Reuters.

Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат.

Изъятый героин оценивается в 546 миллионов долларов и считается самой большой единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.

Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.







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Напомним, ранее в Канаде конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, цена которого превышает четыре миллиона долларов.

Источник: korrespondent.net