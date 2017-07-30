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30. 07. 2017

В Индии изъяли рекордную партию героина

 
Власти Индии задержали судно, на борту которого находилось около 1,5 тонны героина, сообщает Reuters. 
 
Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат. 
 
Изъятый героин оценивается в 546 миллионов долларов и считается самой большой единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент. 
 
Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.



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Напомним, ранее в Канаде конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, цена которого превышает четыре миллиона долларов. 

Источник: korrespondent.net
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