Трамп ожидает изменения поведения РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп надеется на изменение поведения России в Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности в Украине неприемлемы", – сказал он.

Пенс также подчеркнул, что Трамп "дал ясно понять, что очень скоро он подпишет законопроект по санкциям против РФ, принятым Конгрессом".

Вице-президент США также добавил, что США "ожидают изменения поведения РФ".

"Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства", – сказал Пенс.



Отношения России и США изменятся не скоро – Путин

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили новые санкции против России. Президент РФ Владимир Путин назвал их "особым цинизмом и хамством", а также заявил, что их можно расценивать как попытку использовать геополитическое преимущество США.

Источник: korrespondent.net