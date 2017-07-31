Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 02:16
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

В Грузии надеются, что Украина экстрадирует Саакашвили

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду, что Киев сможет начать процесс экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, как только он вернется в Украину, передает Интерфакс.

"Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны различные заявления, но правда одна – грузинская сторона в свое время потребовала выдать тогда еще гражданина Грузии Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело разгрома телекомпании "Имеди", – сказала Цулукиани, отметив, что по этим делам Грузия потребовала от Украины экстрадиции Саакашвили еще в 2014-15 годах.

По словам министра, украинская сторона в 2015 году ответила, что не может выдать Саакашвили, поскольку преследование политика является не только лишь правовым.

"Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции", – подчеркнула Цулукиани.

Пограничники не пустят Саакашвили в Украину

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.