В Грузии надеются, что Украина экстрадирует Саакашвили

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду, что Киев сможет начать процесс экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, как только он вернется в Украину, передает Интерфакс.

"Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны различные заявления, но правда одна – грузинская сторона в свое время потребовала выдать тогда еще гражданина Грузии Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело разгрома телекомпании "Имеди", – сказала Цулукиани, отметив, что по этим делам Грузия потребовала от Украины экстрадиции Саакашвили еще в 2014-15 годах.

По словам министра, украинская сторона в 2015 году ответила, что не может выдать Саакашвили, поскольку преследование политика является не только лишь правовым.

"Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции", – подчеркнула Цулукиани.



Пограничники не пустят Саакашвили в Украину

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net