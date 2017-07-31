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31. 07. 2017

В Сомали при атаке боевиков на миротворцев погибли более 20 человек

 
В результате боев между боевиками исламистской группировки Аш-Шабаб, правительственными войсками и миротворцами Африканского союза в Сомали погибли 24 человека, передает Reuters. 
 
Столкновения начались, когда боевики попытались атаковать военных в 140 км от столицы Могадишо. 
 
Погибли 23 военных из Миротворческой региональной миссии, проводимой под мандатом Африканского союза с одобрения ООН, а также сомалийский солдат.

Взрыв в столице Сомали: погибли десять человек
 
Напомним, в июне в Сомали исламисты убили 17 человек и захватили заложников в ресторане.

Источник: korrespondent.net
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