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31. 07. 2017

США потребовали от Китая действий по КНДР

 
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала, чтобы Китай начал действовать в отношении КНДР.
 
"Хватит говорить о Северной Корее. Китай знает, что он должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Она требует международного решения", – написала Хейли в Twitter.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 30 июля 2017 г.
 
Постпред США также отметила, что не видит смысла в созыве Совета Безопасности ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений. 
 
"Время разговоров прошло. Опасность, которую режим Северной Кореи представляет для международного мира, теперь всем ясна", – заявила Хейли.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование из-за бездействия Китая в отношении Северной Кореи.

Источник: korrespondent.net
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