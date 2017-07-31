США потребовали от Китая действий по КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала, чтобы Китай начал действовать в отношении КНДР.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution. — Nikki Haley (@nikkihaley) 30 июля 2017 г. "Хватит говорить о Северной Корее. Китай знает, что он должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Она требует международного решения", – написала Хейли в Twitter.

Постпред США также отметила, что не видит смысла в созыве Совета Безопасности ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений.





КНДР подтвердила очередной успешный пуск ракеты "Время разговоров прошло. Опасность, которую режим Северной Кореи представляет для международного мира, теперь всем ясна", – заявила Хейли.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование из-за бездействия Китая в отношении Северной Кореи.

Источник: korrespondent.net