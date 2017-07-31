США готовят ответ на сокращение дипмиссии в РФ

Вашингтон сожалеет о решении Москвы сократить персонал американских дипломатических миссий в России и думает над ответом. Об этом заявил представитель Госдепа США РИА Новости.



"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", – сообщил представитель Госдепа США.



Методы давления на Россию не работают – МИД РФ



Напомним, Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций против РФ приняла ответные меры, потребовав до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов, чтобы уравнять их с числом дипломатов РФ в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

Источник: korrespondent.net