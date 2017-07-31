Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 03:49
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

Россия готовит ответ на снос советских памятников в Польше

Россия готовит меры асимметричного характера в ответ на принятие властями Польши закона о декоммунизации, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам в стране, пишет газета Известия.

В МИД России изданию сообщили, что "недружественные действия Варшавы в любом случае не останутся без последствий".

Рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия, а также работа на международных площадках с целью привлечения внимания к этой проблеме.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

Минобороны РФ ответило на обвинения Польши в фальсификации истории

Россия назвала такие действия Польши "возмутительной провокацией" и "тяжелым оскорблением". Совет Федерации попросил президента РФ Владимира Путина ввести санкции против Польши.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.