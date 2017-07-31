Россия готовит ответ на снос советских памятников в Польше

Россия готовит меры асимметричного характера в ответ на принятие властями Польши закона о декоммунизации, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам в стране, пишет газета Известия.

В МИД России изданию сообщили, что "недружественные действия Варшавы в любом случае не останутся без последствий".

Рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия, а также работа на международных площадках с целью привлечения внимания к этой проблеме.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.



Минобороны РФ ответило на обвинения Польши в фальсификации истории

Россия назвала такие действия Польши "возмутительной провокацией" и "тяжелым оскорблением". Совет Федерации попросил президента РФ Владимира Путина ввести санкции против Польши.

Источник: korrespondent.net