В Венесуэле в ходе протестов за сутки погибли 13 человек

В ходе протестов в Венесуэле за сутки погибли 13 человек, сообщает El Nacional.
Пять человек погибли в штате Мерида, пять в Тахире. Еще трое погибли в Ларе и Сукре.
Ранее были убиты кандидат на выборах в учредительное собрание и секретарь оппозиционной партии Демократическое действие.
Общее точное число жертв протестов, непрекращающихся в Венесуэле почти четыре месяца, не известно, однако оно точно превышает 110 человек.
В ходе народного референдума в Венесуэле застрелили человека
Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Венесуэле состоялись выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию Венесуэлы.
Источник: korrespondent.net