Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 03:49
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

В Венесуэле в ходе протестов за сутки погибли 13 человек

 
В ходе протестов в Венесуэле за сутки погибли 13 человек, сообщает El Nacional.
 
Пять человек погибли в штате Мерида, пять в Тахире. Еще трое погибли в Ларе и Сукре. 
 
Ранее были убиты кандидат на выборах в учредительное собрание и секретарь оппозиционной партии Демократическое действие.
 
Общее точное число жертв протестов, непрекращающихся в Венесуэле почти четыре месяца, не известно, однако оно точно превышает 110 человек.

В ходе народного референдума в Венесуэле застрелили человека
 
Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Венесуэле состоялись выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию Венесуэлы.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.