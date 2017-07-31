В Венесуэле в ходе протестов за сутки погибли 13 человек

В ходе протестов в Венесуэле за сутки погибли 13 человек, сообщает El Nacional.

Пять человек погибли в штате Мерида, пять в Тахире. Еще трое погибли в Ларе и Сукре.

Ранее были убиты кандидат на выборах в учредительное собрание и секретарь оппозиционной партии Демократическое действие.

Общее точное число жертв протестов, непрекращающихся в Венесуэле почти четыре месяца, не известно, однако оно точно превышает 110 человек.



В ходе народного референдума в Венесуэле застрелили человека

Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Венесуэле состоялись выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию Венесуэлы.

Источник: korrespondent.net