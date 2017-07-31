США готовят новые санкции против Венесуэлы

США могут ввести санкции против Венесуэлы из-за выборов в национальное учредительное собрание в этой стране, сообщает Reuters.

О введении санкций может быть объявлено в понедельник, 31 июля.

Отмечается, что под санкции могут попасть нефтяной сектор Венесуэлы и несколько высокопоставленных венесуэльских чиновников. В качестве возможной меры назван запрет на продажу из США легкой нефти, которую Венесуэла смешивает с более тяжелыми топливом и экспортирует.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял венесуэльскую оппозицию.



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Учредительное собрание – новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

Источник: korrespondent.net