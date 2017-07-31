Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 05:22
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

США готовят новые санкции против Венесуэлы

 
США могут ввести санкции против Венесуэлы из-за выборов в национальное учредительное собрание в этой стране, сообщает Reuters.
 
О введении санкций может быть объявлено в понедельник, 31 июля.
 
Отмечается, что под санкции могут попасть нефтяной сектор Венесуэлы и несколько высокопоставленных венесуэльских чиновников.  В качестве возможной меры назван запрет на продажу из США легкой нефти, которую Венесуэла смешивает с более тяжелыми топливом и экспортирует.
 
Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял венесуэльскую оппозицию.

В Венесуэле в ходе протестов за сутки погибли 13 человек
 
Учредительное собрание – новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.