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31. 07. 2017

Япония призвала Китай и РФ усилить давление на КНДР

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Китай и Россию усилить давление на КНДР в связи с продолжающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет, сообщает РИА Новости.
 
"Международное сообщество, прежде всего Китай и Россия, должно осознать серьезность ситуации и усилить давление", – заявил Абэ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
 
Абэ отметил, что высоко оценивает обещания Трампа принять меры для защиты своих союзников.

США потребовали от Китая действий по КНДР
 
Напомним, последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу, 29 июля. Япония осудила эти действия, призвав все страны, включая Россию и Китай, сотрудничать для усиления давления на Пхеньян.

Источник: korrespondent.net
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