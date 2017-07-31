Япония призвала Китай и РФ усилить давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Китай и Россию усилить давление на КНДР в связи с продолжающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет, сообщает РИА Новости.

"Международное сообщество, прежде всего Китай и Россия, должно осознать серьезность ситуации и усилить давление", – заявил Абэ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.





США потребовали от Китая действий по КНДР Абэ отметил, что высоко оценивает обещания Трампа принять меры для защиты своих союзников.

Напомним, последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу, 29 июля. Япония осудила эти действия, призвав все страны, включая Россию и Китай, сотрудничать для усиления давления на Пхеньян.

Источник: korrespondent.net