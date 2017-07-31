Арабские страны назвали условия диалога с Катаром

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет согласны на диалог с Катаром, если Доха перестанет оказывать поддержку терроризму. Об этом заявил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа по итогам четырехсторонней встречи глав МИД в Манаме, передает Deutsche Welle.

"Четыре страны выражают готовность к диалогу с Катаром при условии, что он проявит искреннее желание прекратить поддержку и финансирование терроризма и экстремизма, отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран, и ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом", – заявил он.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.



Катар подаст в международный суд на четыре страны

Арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Позже арабские страны вместо 13 требований сформировали шесть общих принципов.

Источник: korrespondent.net