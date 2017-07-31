Путин назвал "конкретный результат совместной работы" РФ и США

Президент России Владимир Путин назвал создание зоны деэскалации на юге Сирии "конкретным результатом совместной работы" РФ и США, передают Вести.Ru.

"Есть очень важные сферы нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения – здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипку наряду с Соединенными Штатами, – и укрепление этого режима, борьба с терроризмом", – отметил российский президент.

По словам Путина, нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация, но создание южной зоны деэскалации в Сирии – "это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы".

Напомним, 7 июля эксперты США, России и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии (районы Дераа, Кунейтра и Сувейда). Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля.



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Стороны конфликта в Сирии в основном придерживаются условий перемирия.

Источник: korrespondent.net