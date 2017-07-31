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31. 07. 2017

Полиция назвала причину стрельбы в ночном клубе в Германии

 
Преступник открыл стрельбу в ночном клубе немецкого Констанца после ссоры с владельцем заведения, которому он приходился зятем, сообщает Spiegel.
 
По данным полиции, 34-летний мужчина сначала покинул клуб из-за ссоры с сотрудниками, после чего уехал домой, где взял оружие, вернулся в заведение и открыл стрельбу.
 
Пока следователи не знают точной причины ссоры стрелка и работников заведения. 

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Напомним, утром 30 июля мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в немецком городе Констанц. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Преступник был ранен в перестрелке с полицейскими и скончался в больнице. 

Источник: korrespondent.net
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