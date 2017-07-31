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31. 07. 2017

СМИ: Под Киевом остановили пьяного консул РФ

В районе Бортничей около Киева в ночь на понедельник, 31 июля, патрульные остановили машину с российскими дипномерами. В авто был российский консул в нетрезвом состоянии, сообщает ТСН. 

Отмечается, что водитель признался, что является консулом РФ, но от теста на алкоголь отказался. 

Сержант полиции Александ Сытюк рассказал, что пришла ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. 

"В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство", - сказал полицейский.  

За машиной приехал другой российский консул, который сел за руль и уехал вместе с виновником инцидента. 

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный российский олимпийский чемпион вынес из храма подаренную икону.

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Источник: korrespondent.net
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