Итоги 30.07: Курортный сбор в Крыму, учения НАТО

В Молдове тысячи людей требовали отставки президента

В центре Кишинева тысячи протестующих требовали отставки президент Молдовы Игоря Додона. Манифестанты выкрикивали лозунги "Отставка", "Евросоюз – не давай денег мафии!".

В США успешно испытали противоракету THAAD

США испытали на Аляске системы противоракетной обороны THAAD. Самолет американских ВВС произвел пуск баллистической ракеты, которую успешно перехватила система ПРО. Испытание поможет США оставаться на шаг впереди растущей угрозы, заявили в Пентагоне.

Путин одобрил введение курортного сбора в Крыму

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в трех регионах РФ и аннексированном Крыму.

Плательщиками сбора являются физлица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года, его размер не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей.

Парад ВМФ России прошел в Севастополе

В Севастополе День ВМФ РФ отпраздновали военно-морским парадом, на котором военная техника произвела демонстрационные стрельбы.

В параде приняли участие фрегат Херсонес, учебный корабль Перекоп, ракетный крейсер Москва и дизель-электрическая подводная лодка Старый Оскол. В небе летали вертолеты Ка-27 и истребители Су-30СМ.

В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины

На военном аэродроме в Вазиани недалеко от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений Достойный партнер 2017 (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО (в том числе Украина – ред.), продлятся до 12 августа.

В Китае провели военный парад и показали свое новое оружие

В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая. Парад состоялся на полигоне Чжужихэ впервые после образования Китайской народной республики в 1949 году. Его принял глава КНР Си Цзиньпин.

На параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AGВсего в параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов и вертолетов, 571 единиц техники.

Россия решила выслать из страны 755 американских дипломатов

Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций против РФ приняла ответные меры, потребовав до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов, чтобы уравнять их с числом дипломатов РФ в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

Источник: korrespondent.net