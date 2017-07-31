СМИ: В Австралии готовили теракт с отравляющим газом

В аэропорту Сиднея семья исламистских экстремистов собиралась отравить пассажиров ядовитым газом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Australian.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии предотвратили готовящийся теракт.

Как утверждает издание, для теракта планировалось использовать не бомбу, а выпускающее ядовитый газ устройство. При этом задержанные являются родственниками, а их семьи связаны брачными узами.

Источники также пояснили, что газ должен был либо убить, либо обездвижить пассажиров лайнера. Как поясняет The Australian, террористы были близки к завершению создания полноценного устройства.

При этом уточняется, что задержанные были в контакте с террористами Исламского государства, находящимися в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка Исламское государство совершила нападение в австралийском Мельбурне.

Источник: korrespondent.net