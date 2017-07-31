Сутки в АТО: четверо военных ранены

За сутки 30 июля четверо военнослужащих получили ранения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

Так, на Донбассе значительно активизировали обстрелы после шести часов вечера. В общем, за сутки 26 раз нарушился режим прекращения огня.

Наиболее напряженной вечером ситуация была на Луганском направлении. Позиции в Новоолександровке, Новотошковском и Станице Луганской накрывали огнем из гранатометов и стрелкового оружия. А около 21 часа обстреляли опорные пункты в Крымском из минометов.

На Донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером под гранатометний обстрел попали наши защитники в Майорске и Авдеевке.

На Мариупольском направлении, в результате обстрела опорного пункта сил АТО один боец ВСУ получил ранения. По позициям военных били из минометов калибра 82 миллиметра по опорных пунктах в Павлополе и Гнутово. На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем.

"Вследствие боевых действий четверо украинских военных получили ранения", - заявили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля военные заявили о затишье в зоне АТО.

Штаб: Захватили оружие сепаратистов на Луганщине

Источник: korrespondent.net