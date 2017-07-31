Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 08:22
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

Сутки в АТО: четверо военных ранены

За сутки 30 июля четверо военнослужащих получили ранения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

Так, на Донбассе значительно активизировали обстрелы после шести часов вечера. В общем, за сутки 26 раз нарушился режим прекращения огня.

Наиболее напряженной вечером ситуация была на Луганском направлении. Позиции в Новоолександровке, Новотошковском и Станице Луганской накрывали огнем из гранатометов и стрелкового оружия. А около 21 часа обстреляли опорные пункты в Крымском из минометов.

На Донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером под гранатометний обстрел попали наши защитники в Майорске и Авдеевке.

На Мариупольском направлении, в результате обстрела опорного пункта сил АТО один боец ВСУ получил ранения.  По позициям военных били из минометов калибра 82 миллиметра по опорных пунктах в Павлополе и Гнутово. На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем.

"Вследствие боевых действий четверо украинских военных получили ранения", - заявили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля военные заявили о затишье в зоне АТО.

Штаб: Захватили оружие сепаратистов на Луганщине

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.