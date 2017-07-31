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31. 07. 2017

В Днепре скончался раненый на полигоне боец

В больнице Днепра скончался боец АТО из 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Тищенко, Он получил тяжелое ранение на полигоне в селе Черкасское 20 июля.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Сегодня из больницы Мечникова пошел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович. 12.04.1989 г. р., который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 г. на полигоне в с. Черкасское. Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии. Выражаем соболезнование семье и побратимам", - написала она.

Сутки в АТО: четверо военных ранены

Источник: korrespondent.net
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