СМИ: У Трампа хотят ввести санкции против Китая

В Администрации президента США хотят ввести санкции против Китая. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

"Помощники Трампа встретились в минувшие выходные, и продолжат дискуссии в понедельник, а окончательное решение ожидается на этой неделе", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, на столе у президента есть ряд вариантов, включая торговые ограничения и экономические санкции. Однако, по словам источников, пока рано говорить о том, какой вариант будет окончательным - он зависит от того, как решит президент.

Так, поводом для возможных санкций является ситуация в Северной Корее, испытавшей в пятницу межконтинентальную баллистическую ракету.

По мнению главы США, китайские власти предпринимают недостаточные усилия для того, чтобы помешать КНДР создать ядерное оружие, угрожающее США.

Отмечается, что "ястребы" в окружении Трампа - политический советник Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и советник по торговле Питер Наварро уже давно подталкивают президента США к более жесткой линии в отношении Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что США потребовали от Китая действий по КНДР.

Китай на параде показал новое вооружение

Источник: korrespondent.net