Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 12:41
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

В Кабуле произошел взрыв у посольства Ирака

Боевики ИГИЛ организовали взрыв у посольства Ирака в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в СМИ распространилась информация о подрыве террориста-смертника в Кабуле. По данным агентства France-Presse, в районе происшествия проводится эвакуация, несколько человек "пытаются проникнуть в здание".

Как отмечает агентство Associated Press, у посольства взорвался заминированный автомобиль, затем вооруженные лица попытались проникнуть в здание. 

Телеканал Press TV сообщает об одном раненном журналисте.

"Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле погибли 35 человек.

Талибан взял ответственность за взрыв в Кабуле

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.