В Кабуле произошел взрыв у посольства Ирака

Боевики ИГИЛ организовали взрыв у посольства Ирака в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в СМИ распространилась информация о подрыве террориста-смертника в Кабуле. По данным агентства France-Presse, в районе происшествия проводится эвакуация, несколько человек "пытаются проникнуть в здание".

Как отмечает агентство Associated Press, у посольства взорвался заминированный автомобиль, затем вооруженные лица попытались проникнуть в здание.

Телеканал Press TV сообщает об одном раненном журналисте.

"Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле погибли 35 человек.

Талибан взял ответственность за взрыв в Кабуле

Источник: korrespondent.net