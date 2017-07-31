В Кабуле произошел взрыв у посольства Ирака

Боевики ИГИЛ организовали взрыв у посольства Ирака в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее в СМИ распространилась информация о подрыве террориста-смертника в Кабуле. По данным агентства France-Presse, в районе происшествия проводится эвакуация, несколько человек "пытаются проникнуть в здание".
Как отмечает агентство Associated Press, у посольства взорвался заминированный автомобиль, затем вооруженные лица попытались проникнуть в здание.
Телеканал Press TV сообщает об одном раненном журналисте.
"Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле погибли 35 человек.
Талибан взял ответственность за взрыв в Кабуле
Источник: korrespondent.net