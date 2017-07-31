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31. 07. 2017

Путин упростил получение гражданства для украинцев

Президент Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Об этом информирует интернет-портал правовой информации России.

Ранее этот законопроект был принят Госдумой России.

Теперь для получения паспорта РФ украинцам необходимо нотариально заверенное в России заявления о том, что они отказываются от украинского гражданства.

Аналогичное заявление будет направляться в Украину, однако никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется.

После этого при принятии гражданства России иностранец будет обязан приносить присягу. На необходимости такой присяги настаивал Путин.

В частности, от иностранца потребуют поклясться в добровольном соблюдении российской конституции, верности России и исполнении обязанностей гражданина РФ, в том числе и в защите независимости страны.

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине убежище попросили 100 россиян.

Гражданство Украины за полгода получили 55 россиян

Источник: korrespondent.net
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