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31. 07. 2017

США сомневаются в кандидатах на должность судей в ВСУ

В посольстве США в Киеве сомневаются в добропорядочности многих кандидатов в новый Верховный суд Украины. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения", – говорится в твите.

Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви… #IntegrityMatters

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 июля 2017 г.

Там отметили, что, во избежание попадания в состав ВС недостойных судей, Высший совет правосудия должен отдельно пересмотреть каждую кандидатуру.

… Вища Рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну кандидатуру. #IntegrityMatters

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 июля 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины будет заново сформирован в марте 2017 года.

Источник: korrespondent.net
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