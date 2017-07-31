В Барселоне люди в масках напали на автобус с туристами

В Барселоне четверо неизвестных в масках напали на автобус с туристами, сообщает издание The Daily Mail.

По информации издания, злоумышленники напали в момент, когда автобус остановился у стадиона Камп Ноу.

"Люди в масках окружили автобус и начали кричать. Мы готовились к тому, что кто-то поднимется по лестнице с ножом или пистолетом. Это облегчение, что они просто нарисовали граффити. Это было очень страшно", - рассказал один из туристов.

Нападавшие изрезали шины автобуса и написали на окнах лозунг "Туризм убивает районы".

По предварительной информации, напавшие - противники массового туризма, которые выступают против того, чтобы Испания превращалась "в парк развлечений".

Напомним, в субботу, 29 июля, в Анталии загорелся пятизвездочный отель. Сотрудникам отеля пришлось эвакуировать почти 400 отдыхающих. В больницу доставили 14 человек.

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Источник: korrespondent.net