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31. 07. 2017

В Киеве впервые оштрафован автовладелец на иностранных номерах

Впервые Высший админсуд Киева вынес решение в отношении собственника авто с иностранными номерами. Владельца оштрафовали на 420 тыс гривен, сообщает сервис мониторинга данных OpenDataBot.

17 марта 2015 гражданин Азербайджана временно ввез в Украину машину Ford Tourneo на один год. Однако через год стало известно, что этим авто управлял гражданин Украины и имел доверенность на машину на территории Украины.

Поэтому Высший админсуд обязал гражданина Украины уплатить 420 тыс грн. Эта сумма составляет 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

Напомним, ранее сообщалось, что в судах Киева и Одессы уже есть решения о наложении штрафов на владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил.

За три года в Украину ввезли полмиллиона авто с иностранной регистрацией

Источник: korrespondent.net
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Украина
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