Министра финансов подозревают в неуплате налогов

Печерский районный суд Киева поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов Александра Данилюка на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства в период с 1998-2016 годов. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщают Украинские новости со ссылкой на определение суда от 18 июля.

По информации агентства, Генеральная прокуратура еще 4 июля 2017 года зарегистрировала уголовное производство по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов (ч.1 ст.212 УК).

По данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк, возглавляя координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации Президента Виктора Януковича, за 2 млн грн приобрел жилой дом, а также автомобиль БМВ Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. грн на счет в Укрсоцбанке.

При этом, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. грн.

Как сообщалось, на должность министра финансов Данилюк был назначен в апреле 2016. До этого он работал заместителя главы Администрации Президента.

Источник: korrespondent.net