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31. 07. 2017

В Ровенской области открыли памятник жертвам НКВД

В Демидовском районе Ровенской области в понедельник, 31 июля, открыли памятник воинам УПА, которых в середине 40-х годов прошлого столетия расстреляли отряды Народного комиссариата внутренних дел СССР. Об этом сообщается в сюжете 5 канала.

Отмечается, что памятник возвели в Сафатовой долине, или, как прозвали ее местне жители, "Долине смерти".

Названа она в честь бойца УПА Сафата Панасюка, который предал своих собратьев и сам принимал участие в массовых расстрелах своих земляков в этой местности.

По словам сестры одного из погибших воинов УПА Софии Мартынюк, чтобы не было свидетелей преступлений, тела бросали в отдаленные места.

"Передовую молодежь пытались уничтожить. А чтобы свидетелей не было, бросали в польские колодцы, в отдаленные места, где никто не слышал, не видел, не знал. Многие здесь наших односельчан, моя покойная мама насчитала из нашего села 47 человек", – рассказала она.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее активисты и представители польских националистических организаций на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.

Источник: korrespondent.net
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