Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 15:46
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
31. 07. 2017

ФРГ: Новые санкции США нарушают международное право

Американские санкции против России, подготовленные конгрессом США, нарушают нормы международного права, заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - подчеркнула немецкий министр, добавив, что Берлин старается добиться, чтобы США не отдалились от "линии совместных санкций".

Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона она считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне.

Ранее Циприс уже высказывалась критически об американских санкциях, в частности назвала их "еще одной проблемной точкой и без того непростых отношений" между США и Германией.

Сенат США 27 июля подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее.

За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы.

Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей. Теперь документ направлен на подпись президенту США и может быть подписан в самое ближайшее время.

Россия в ответ отобрала у США дачу в Москве и потребовала сократить на 755 человек американский дипломатический штат.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.