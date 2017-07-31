ФРГ: Новые санкции США нарушают международное право

Американские санкции против России, подготовленные конгрессом США, нарушают нормы международного права, заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - подчеркнула немецкий министр, добавив, что Берлин старается добиться, чтобы США не отдалились от "линии совместных санкций".

Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона она считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне.

Ранее Циприс уже высказывалась критически об американских санкциях, в частности назвала их "еще одной проблемной точкой и без того непростых отношений" между США и Германией.

Сенат США 27 июля подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее.

За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы.

Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей. Теперь документ направлен на подпись президенту США и может быть подписан в самое ближайшее время.

Россия в ответ отобрала у США дачу в Москве и потребовала сократить на 755 человек американский дипломатический штат.

Источник: korrespondent.net