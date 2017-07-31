Вид на жительство в Польше чаще просят украинцы

За этот год более 66 тысяч украинских граждан обратились за видами на жительство в Польше, сообщается на сайте польского управления по делам иностранцев.

Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы - более 66 тысяч, далее следуют белорусы - пять тысяч, индийцы - четыре тысячи, китайцы - 3,5 тысячи и вьетнамцы - три тысячи.

В подавляющем большинстве случаев (87 процентов) речь идет о временных видах на жительство в Польше сроком до трех лет.

Источник: korrespondent.net