Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 15:45
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
31. 07. 2017

Вид на жительство в Польше чаще просят украинцы

За этот год более 66 тысяч украинских граждан обратились за видами на жительство в Польше, сообщается на сайте польского управления по делам иностранцев.

Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы - более 66 тысяч, далее следуют белорусы - пять тысяч, индийцы - четыре тысячи, китайцы - 3,5 тысячи и вьетнамцы - три тысячи.

В подавляющем большинстве случаев (87 процентов) речь идет о временных видах на жительство в Польше сроком до трех лет.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.