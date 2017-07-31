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31. 07. 2017

СМИ: Суд арестовал имущество Полякова и Розенблата

Суд арестовал часть имущества депутатов Верховной Рады Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный). Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на информированный источник.

"Частично арестовали (имущество Розенблата и Полякова)", - сказал он.

По его словам, суд продолжает рассматривать ходатайства прокуратуры об аресте имущества депутатов.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 июля Верховная Рада лишила Максима Полякова неприкосновенности. Его вместе с нардепом Бориславом Розенблатом подозревают в причастности к так называемому "янтарному делу".

Поляков обжаловал обязанность носить браслет и сдать паспорта

По версии следствия, депутаты за деньги лоббировали законопроекты о легализации добычи янтаря в Украине в интересах иностранной компании.

На прошлой неделе Соломенский райсуд Киева назначил Полякову залог в суме 304 тысяч гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Источник: korrespondent.net
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