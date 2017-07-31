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31. 07. 2017

В зоне АТО застрелился 19-летний боец

В зоне проведения АТО на Донбассе поздно вечером 30 июля застрелился 19-летний военнослужащий Нацгвардии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военный комиссариат Запорожской области.

Боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в данный момент находится в зоне АТО. В части сообщили, что уже начато расследование инцидента. Также представитель воинской части, ссылаясь на слова сослуживцев, рассказал, что трагедия произошла после вечернего построения.

Боец надел новую форму, после чего застрелился из автомата. По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было.

В то же время нацгвардейцы уверяют, что погибший состоял в группе "Синих китов" – сообществе потенциальных самоубийц, распространенной в социальных сетях. По их мнению, именно это могло стать причиной самоубийства.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО на Донбассе. Такие данные озвучил министр МВД Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что в 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые.

Источник: korrespondent.net
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