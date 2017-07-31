Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

Представители ЛДНР во время скайп-конференции гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы потребовали включить в списки на освобождение российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом на своей странице в Facebook участник переговоров с украинской стороны, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Пикантный момент – ОРДЛО включили в перечень своих требований освобождение российского "потеряшки", кадрового военного Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна – это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине. Суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали этого преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", – написала она.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили ДРГ противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Накануне сам Агеев заявил, что он действительно служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

Источник: korrespondent.net