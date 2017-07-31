Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 15:45
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
31. 07. 2017

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

Представители ЛДНР во время скайп-конференции гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы потребовали включить в списки на освобождение российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом на своей странице в Facebook участник переговоров с украинской стороны, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Пикантный момент – ОРДЛО включили в перечень своих требований освобождение российского "потеряшки", кадрового военного Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна – это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине. Суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали этого преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", – написала она.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили ДРГ противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Накануне сам Агеев заявил, что он действительно служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.