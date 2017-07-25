У веганов появился свой флаг

Противники употребления в пищу животных являются общиной, так как имеют много общего между собой, несмотря на разногласия и некоторые расхождения во мнении по различным вопросам, поэтому у них должен быть собственный флаг. Так считает израильский дизайнер Гад Хакими, создавший флаг веганов.

По мнению вексиллологов (специалистов по флагам) работа Гада Хакими заслуживает похвалы и имеет большие шансы получить признание и стать официальной символикой сторонников веганского образа жизни. Специалисты отмечают два три главных правила для удачного дизайна любого флага, которые присутствуют в работе Хакими. Во-первых, флаг не должен включать больше трех цветов. Во-вторых, флаг должен быть запоминающимся. Для этого он не должен быть похожим на другие флаги. В-третьих, флаг должен быть простым, чтоб его мог нарисовать даже ребенок. Всем этим критериям отвечает работа израильского дизайнера.

Гад Хакими рассказал, как ему пришла идея создания символа веганов. По его словам, он получил заказ на создание рекламы определенного товара, целевая аудитория которого – веганы. Он стал искать с чем ассоциируется этот образ жизни и какие цвета его символизирует. После того, как результат его поиска оказался нулевым, он решил создать флаг, который будет символом вегенства и борьбы за права животных.

Почему зеленый, синий и белый? Светло-зеленый и светло-синий цвета символизируют среду обитания животных – леса и поля, небо и воду. Белый между ними, символизирует человека.

Почему треугольники? У этого есть два объяснения. Первое: перевернутая пирамида, основывающаяся на острие, символизирует способность сделать невозможное реальным. Второе: белый цвет образует букву V – первая буква в латинском написании слова «веган».

Уже сегодня на входе многих ресторанов и кафе в различных странах мира, подающих исключительно веганские блюда, вывешен этот флаг. С одной стороны, это своего рода высказывание, с другой – это сигнал посетителю-вегану. Кроме того, этот флаг признали многие организации, защищающие права животных и добавили его к своим логотипам. О популярности данного флага так же свидетельствует тот факт, что его стали продавать в популярных интернет-магазинах eBay и Amfzon.

Для справки: В чем различие между веганом и вегетарианцем?

Вегетарианец не употребляет в пищу продукты из животных. Веган кроме самих животных не употребляет продукты, в производстве которых «принимали участие» животные – молоко, яйца, мед и пр.