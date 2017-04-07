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04. 07. 2017

В аквапарке «Лебяжий» появилась площадка для свадеб и корпоративов

29 июня на берегу водохранилища Дрозды (сразу за аквапарком «Лебяжий») состоялось открытие новой event-площадки – «Пирс».

Это белоснежный шатер, оборудованный всем необходимым, для полноценного проведения корпоративов, свадеб и иных торжественных мероприятий. Площадка расположена в непосредственной близости от водоема и березовой рощи. Вместимость арочной конструкции: банкет до 150 человек, фуршет - до 400.

На презентации можно было ознакомиться со всеми возможностями новой площадки. Гостей встречи ждало торжественное открытие с развлекательной программой, фуршетом, розыгрышем призов от партнеров. По окончанию мероприятия, все были приглашены на катание на яхтах, пришвартованных прямо у новой event-площадки «Пирс».

Новая площадка «Пирс» разместилась по адресу пр-т Победителей, 120.

Информация о площадке: www.pirs.city

Телефоны для заказа мероприятий: +37544 505 65 45; +37544 505 65 46; +37517 279 96 21
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