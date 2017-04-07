Более 100 тыс абонентов перенесли номера в life:) из других сетей

Более 100 тысяч абонентов по всей Беларуси уже перенесли свой номер в сеть life:). 100-тысячная по счету портация произошла 22 июня 2017 года.

100-тысячным абонентом, чей номер был перенесен в сеть life:) из сетей velcom и МТС, стал минчанин Игорь Черкас.

В life:) наградили Игоря: торжественная церемония прошла 4 июля в салоне на пр. Независимости, 23.

«Решение наградить 100-тысячного по счету MNP-абонента, было принято нами еще задолго до его появления. Мы терпеливо ждали, когда же это произойдет. Для нас это важно, потому что это доказывает тот факт, что оператор life:) по-прежнему является абсолютным лидером по количеству перенесенных в свою сеть номеров», – комментирует событие заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Мурат Алтунташ.

Оператор life:) – первый среди белорусских мобильных операторов, а также первый в СНГ предложил абонентам услугу «Полный перенос номера». Это произошло в феврале 2012 году. Ежегодно услуга становилась все более популярной. Последние несколько лет стали рекордными по числу портаций. После сокращения в 2014 году времени портации с 3 суток до 24 часов – количество переносов номеров в life:) выросло в 4 раза. Далее цифры росли в геометрической прогрессии. Положительное сальдо за 2016 год – более 50 тысяч абонентов. Сегодня их уже более 100 тысяч, и этого говорит о стремительно растущей популярности сервиса у населения страны.

Сегодня оператор продолжает добиваться отмены голосового автоинформатора, который продолжают слышать абоненты, перенесшие свои номера в life:). В ближайшее время life:) снова выступит с инициативой унифицировать автоинформатор и привести его к единому короткому мелодичному сигналу, а также сокращения периода назначения до одного месяца.

«Мы хотим сделать эту услугу максимально простой и комфортной для своих будущих абонентов. Для этого нужно решить вопрос с автоинформатором. Мы фиксируем много обращений, в которых люди просят его убрать. И мы поддерживаем это решение», – подытожил Мурат Алтунташ.