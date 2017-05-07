Объявлен старт второго проекта «24 часа историй Беларуси – 2017»

Уже во второй раз в Беларуси пройдет интерактивный благотворительный проект «24 часа историй Беларуси». В этом году проект состоится под патронажем компании МТИС.

В 2016 году проект собрал более 120 активных участников, которые всего за одни сутки преодолели более 33 000 километров в поисках приключений и посетили 76 самых интересных мест, собранных на карте страны.

Как и в прошлом году, мы стартуем с поиска историй и интересных уголков нашей родины. Мы вновь нанесем все локации на нашу карту, которая будет готова открыть свои тайны.

Мы призываем всех присылать нам свои истории. Если у тебя есть необычная история про твой населенный пункт, если ты знаешь местные легенды и готов поделиться ими со всей страной – присылай их нам. Это может быть твоя личная история или история твоего бизнеса, если ты хочешь, чтобы о ней узнали, становись частью проекта «24 часа историй Беларуси».

Каждая история будет размещена на нашей карте за подписью автора, или компании, что ее прислали. Свою легенду ты можешь отправить до 20 июля 2017 года.

После того, как мы соберем все истории, у нас будет 24 часа, чтобы увидеть эти истории вживую. 24 часа – ровно столько будет времени у тебя и твоей команды единомышленников и любителей приключений для того, чтобы проехать на автомобиле, как можно больше мест на нашей карте.

За каждую пройденную историю мы будем насчитывать баллы. Победит тот, кто соберет максимальное количество очков.

Регистрация для участия уже открыта. Старт мероприятия назначен на 22 июля 2017 года в 12.00. Давайте писать и познавать историю Беларуси вместе.

Сайт проекта: http://24belarus.dda.by/

Присылать истории: http://24belarus.dda.by/contact/

Регистрация команд: http://24belarus.dda.by/register/