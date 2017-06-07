МТС приглашает семьи с детьми на бесплатный мастер-класс #МояТренировкаСегодня в Минске

8 июля МТС приглашает минчан и гостей столицы на семейную тренировку на свежем воздухе. Бесплатный мастер-класс для детей и их родителей пройдет в Парке Челюскинцев.

Начало тренировки — в 11:00. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров и не потребует от участников специальных навыков. Для детей подготовлены веселые упражнения, которые увлекут и родителей, а также покажут, что спорт — это еще одна возможность весело проводить время вместе.

Возраст детей, на которых рассчитано занятие: 6 – 10 лет. Однако, принять участие в мастер-классе смогут все желающие. Для того, чтобы получить бонусы за участие, нужно зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by.

За участие в мастер-классах МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. Для своих абонентов-участников спортивных мастер-классов МТС приготовил бонус в 100 минут или 100 МБ трафика на выбор. Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by/, а затем отметиться у промоутера на мероприятии.

Проект МТС #МояТренировкаСегодня уже второй год знакомит белорусов с новыми направлениями в спорте, вдохновляет на здоровый образ жизни и делает тренировки доступными для всех. Партнер проекта — СОО «Федерация профессионалов фитнеса». За время своего существования инициатива охватила уже около 20 городов Беларуси. Мастер-классы МТС объединили вокруг спорта более 7 000 белорусов самых разных возрастов. Чтобы показать хороший пример и приобщить к здоровому образу жизни своих близких, МТС приглашает делиться фото и видео со спортивных занятий в социальных сетях с хэштегом #МояТренировкаСегодня.