VISA и БНБ-Банк запускают совместную кампанию – «В 10-ку!»

10 июля международная платёжная система Visa International и ОАО «БНБ-Банк» запускают совместную кампанию «В 10-ку!».

«В 10-ку!» – это редкая возможность порадовать себя и приобрести товары и услуги известных брендов со скидкой 10% и более, расплачиваясь карточкой Visa БНБ-Банка, а также карточкой с логотипом БСБ Банка!

В кампании участвуют владельцы ВСЕХ видов платежных карточек Visa независимо от их уровня (Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum или Visa Infinite), валюты и от того, являются они зарплатными, дебетовыми, сберегательными, кредитными или относятся к другим категориям банковских продуктов. Держателям этих карточек предоставляется скидка от 10% при безналичной оплате товаров и услуг у партнёров кампании.

В числе партнёров совместной кампании Visa International и БНБ-Банка ведущие бутики брендовой одежды и аксессуаров, предприятия индустрии питания, развлечений и автосервиса, представители туристической и образовательной сфер услуг, салоны красоты и эстетической медицины, спортивно-оздоровительные центры, магазины косметики, парфюмерии, бытовой химии и другие.

Внимание! С самого начала кампании каждые 10 дней на 10-ку партнёров становится больше! И кто же оказался в первой десятке партнёров?

Отличный повод с удовольствием и выгодно потратить деньги! Кстати, про выгоду. Дополнительно от БНБ-Банка вы получаете кэшбэк в размере 2%, оплачивая ваши покупки карточками БНБ-Банка или карточками с логотипом БСБ Банка в сети партнёров-участников кампании. Кроме того, предоставляемая в рамках кампании скидка 10% может суммироваться с действующими скидками партнёров. Подробности уточняйте в местах продаж партнёров. Экономите и зарабатываете одновременно – замечательно, верно?

Что может быть лучше скидок и бонусов в виде кэшбэка? Только подарки! Без ложной скромности и преувеличений «В 10-ку!» – масштабная кампания, поэтому мы готовим незабываемые подарки для её участников. По завершении кампании после 10 сентября Visa International и БНБ-Банк определят 10 самых активных участников – владельцев карточек БНБ-Банка и карточек с логотипом БСБ Банка.

Главные подарки организаторов кампании: 2 поездки в Грузию (в Батуми и Тбилиси) и 1 тур в Швейцарию (в Монтрё) – все путешествия на двоих! Ещё семеро самых активных клиентов БНБ-Банка получат другие подарки от БНБ-Банка, включая подарочные сертификаты партнёров кампании. Чтобы стать обладателем одного из подарков, необходимо с 10 июля по 31 августа в точках продаж партнёров совершать покупки, расплачиваясь карточками БНБ-Банка и карточками с логотипом БСБ Банка. Чем больше покупок вы совершаете и чем больше вы тратите, тем выше шанс незабываемо провести время в гостеприимной Грузии или прекрасной Швейцарии. Тот случай, когда шопинг способен приносить не только удовольствие, но и может увенчаться необыкновенной удачей!

Хорошего много не бывает! Для всех владельцев карточек с логотипом БСБ Банк Белорусский народный банк подготовил специальное предложение «Уровнем выше!». До 31 августа воспользуйтесь возможностью бесплатно в срочном порядке заменить карточку с логотипом БСБ Банка на карточку уровнем выше и получите ряд потрясающих бонусов, включая право на скидку у партнёров кампании «В 10-ку!». Уже хотите стать Уровнем выше и увереннее? Оставьте вашу заявку – мы обязательно перезвоним!

Ознакомиться с перечнем партнёров кампании «В 10-ку!» и условиями предоставления скидок можно на официальном сайте v10ky.by, а также позвонив в Контакт-центр БНБ-Банка: +375 17 / 29 / 33 309 7 309 и 7 309 для абонентов velcom, Life:) и МТС.

Кто войдёт во вторую десятку партнёров кампании? Узнаете уже через 10 дней! Чтобы быть в курсе последних новостей, следите за анонсами на сайте кампании v10ky.by, официальном сайте bnb.by и странице Белорусского народного банка в Facebook.