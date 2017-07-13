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13. 07. 2017

Универсам "Центральный" закрывается на ремонт. Его ждет новый облик

17 июля торговый зал на втором этаже легендарного универсама «Центральный» планируют закрыть на ремонт. Кафетерий на первом этаже продолжит свою работу в обычном режиме. Ремонтные работы продлятся всего 24 дня. Спустя это время посетители старейшего магазина Минска увидят его в совершенно новом облике.

Новый облик магазина доверили создать известному архитектору Олегу Капустину (33|16 architects), имеющему большой опыт работы над проектами как в Беларуси, так и за ее пределами. Новый проект полностью изменит концепцию и стилистику магазина, будут реализованы новые интерьерные решения, магазину будет добавлена современность и эргономика, продиктованные временем. В универсаме будет заменено торговое оборудование, расширен ассортимент товаров, добавятся новые услуги. Чуть позже на фасаде появится обновленный логотип «Центрального» – его разработал известный белорусский дизайнер - член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Неизменным останется лишь первый этаж универсама – кафетерий с его барельефами и лепниной, которые являются архитектурной ценностью города.

Универсам Центральный находится в самом центре нашей столицы, рядом с Октябрьской площадью, на которой начинаются все дороги Беларуси, так что его обоснованно можно считать самым центральным магазином страны. При этом последний масштабный ремонт в торговом зале был произведен в 2005 году. Время идёт, и даже самые легендарные сооружения требуют ремонта и обновления, что говорить о супермаркете, который ежедневно посещает более шести тысяч человек?

— В ближайшее время мы представим нашим покупателям магазин с новым обликом, — отмечает директор ЗАО «Универсам «Центральный» Андрей Анатольевич Застенский. – Изменения коснутся и оборудования, и освещения, и интерьера – при относительно небольших ремонтных работах объект полностью поменяется, он станет более современным, при этом сохранит свою самобытность. Покупателей также ждут новинки ассортимента, которые ранее не были представлены в Универсаме, мы расширим товарную матрицу, сделаем магазин более удобным. Акцент сохраним на свежих продуктах, собственной выпечке, кондитерских изделиях, которые так полюбились нашим покупателям.

К слову, «Центральный» еще в советские времена славился своим кондитерским цехом. Некоторые из сладостей и десертов стали флагманами магазина. Например, торт «Мечта», рецептура которого сохранилась до настоящих времен и повторить ее так никому больше и не удалось, хотя некоторые магазины пробовали копировать.

Изменения коснутся не только облика магазина, но и людей, которые там работают. Персонал облачат в новую дизайнерскую форму, разработанную по индивидуальному заказу. Появится бесплатная услуга «поможем донести Ваши покупки» и ряд иных приятных мелочей. 

Интересно, но мало кто знает, что «Центральный» еще в советские времена был новатором в своей сфере: магазин один из первых перешел на систему самообслуживания, а экспресс-касса в универсаме появилась более тридцати лет назад.

 

Универсам «Центральный» является одним из старейших магазинов Минска, известный не одному поколению минчан и гостей столицы. История магазина начинается с 1954 года. Сегодня «Центральный» – закрытое акционерное общество, у которого около 150 акционеров – физических и юридических лиц, в том числе действующие и бывшие сотрудники универсама. В универсаме работают около 250 человек. 

 
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