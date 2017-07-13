Универсам "Центральный" закрывается на ремонт. Его ждет новый облик

17 июля торговый зал на втором этаже легендарного универсама «Центральный» планируют закрыть на ремонт. Кафетерий на первом этаже продолжит свою работу в обычном режиме. Ремонтные работы продлятся всего 24 дня. Спустя это время посетители старейшего магазина Минска увидят его в совершенно новом облике.

Новый облик магазина доверили создать известному архитектору Олегу Капустину (33|16 architects), имеющему большой опыт работы над проектами как в Беларуси, так и за ее пределами. Новый проект полностью изменит концепцию и стилистику магазина, будут реализованы новые интерьерные решения, магазину будет добавлена современность и эргономика, продиктованные временем. В универсаме будет заменено торговое оборудование, расширен ассортимент товаров, добавятся новые услуги. Чуть позже на фасаде появится обновленный логотип «Центрального» – его разработал известный белорусский дизайнер - член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Неизменным останется лишь первый этаж универсама – кафетерий с его барельефами и лепниной, которые являются архитектурной ценностью города.

Универсам Центральный находится в самом центре нашей столицы, рядом с Октябрьской площадью, на которой начинаются все дороги Беларуси, так что его обоснованно можно считать самым центральным магазином страны. При этом последний масштабный ремонт в торговом зале был произведен в 2005 году. Время идёт, и даже самые легендарные сооружения требуют ремонта и обновления, что говорить о супермаркете, который ежедневно посещает более шести тысяч человек?

— В ближайшее время мы представим нашим покупателям магазин с новым обликом, — отмечает директор ЗАО «Универсам «Центральный» Андрей Анатольевич Застенский. – Изменения коснутся и оборудования, и освещения, и интерьера – при относительно небольших ремонтных работах объект полностью поменяется, он станет более современным, при этом сохранит свою самобытность. Покупателей также ждут новинки ассортимента, которые ранее не были представлены в Универсаме, мы расширим товарную матрицу, сделаем магазин более удобным. Акцент сохраним на свежих продуктах, собственной выпечке, кондитерских изделиях, которые так полюбились нашим покупателям.

К слову, «Центральный» еще в советские времена славился своим кондитерским цехом. Некоторые из сладостей и десертов стали флагманами магазина. Например, торт «Мечта», рецептура которого сохранилась до настоящих времен и повторить ее так никому больше и не удалось, хотя некоторые магазины пробовали копировать.

Изменения коснутся не только облика магазина, но и людей, которые там работают. Персонал облачат в новую дизайнерскую форму, разработанную по индивидуальному заказу. Появится бесплатная услуга «поможем донести Ваши покупки» и ряд иных приятных мелочей.

Интересно, но мало кто знает, что «Центральный» еще в советские времена был новатором в своей сфере: магазин один из первых перешел на систему самообслуживания, а экспресс-касса в универсаме появилась более тридцати лет назад.

Универсам «Центральный» является одним из старейших магазинов Минска, известный не одному поколению минчан и гостей столицы. История магазина начинается с 1954 года. Сегодня «Центральный» – закрытое акционерное общество, у которого около 150 акционеров – физических и юридических лиц, в том числе действующие и бывшие сотрудники универсама. В универсаме работают около 250 человек.